Хлои и Ким Кардашьян поссорились из-за Тристана Томпсона

Было замечено, что Ким Кардашьян и Тристан Томпсон отписались друг от друга в Twitter. Из чего были моментально сделаны выводы об их «прохладных» отношениях. Хлои, которая вновь решила встречаться с Томпсоном, объявила сестре бойкот, пока та не наладит отношения с отцом племянницы.

Месяц назад, когда родилась Тру, дочка Хлои и Тристана, молодого человека обвинили в измене, из-за чего, как говорилось, у Хлои случились преждевременные роды. Но это не стало для Хлои поводом расстаться с парнем, и они до сих пор живут вместе.

Однако ее сестра отказалась так легко прощать Томпсону его предательство. И в результате Ким выразила свое недовольство в отписке от Томпсона в Twitter. Как сообщают источники, из-за этого между ней и молодым человеком развязалась «война». По словам самой Ким, она не забудет, в каком состоянии оказалась Хлои после измены бойфренда.

Но, несмотря на то, что Хлои благодарна сестре за поддержку, она просит закончить скандалы и сосредоточится на будущих крестинах Тру.