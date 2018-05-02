Анна Семенович сыграла в новом мини-сериале «Джимми и Аня»

Анна Семенович обратилась к подписчикам за поддержкой в ее новом проекте «Джимми и Аня». Девушка решила создать уникальный инстаграм-контент, то есть мини-сериал. Первая серия вышла только день назад, а фанаты уже ждут продолжения.

Сюжет первой серии достаточно прост. Действия происходят в Индии. Бедный индус, который работает официантом в дорогом ресторане, влюбился в девушку, которую сыграла Семенович. Больше всего его привлек бюст и кошелек дамы. Дальнейшие серии должны показать, что же случится с парой, но чтобы вышли новые эпизоды, подписчики должны написать «жду продолжения» в комментариях.

Мнения фанатов по поводу мини-сериала сильно различаются. Были те, кто уверяют, что давно так не смеялись и с нетерпением ждут 2 серии. Однако нашлись и хейтеры, которые не понимают, что именно Семенович назвала уникальным контентом. Они утверждают, что таких сериалов «без сюжета, юмора и смысла» полным-полно в Интернете.

Напомним, что в мини-сериале главного героя сыграл известный комик и блогер Шевги Ахадов, а продюсером стал Пётр Плосков.