Игорь Николаев признался, что его не взяли в пионеры с первого раза

На своей странице певец признался, что его не приняли в пионеры с первого раза. Игорь Николаев также сообщил причину своего провала.

Звезда опубликовал архивную фотографию, на которой он в детстве старательно что-то рассказывает. Под описанием Игорь Николаев написал, что он говорил выученную клятву пионера в то время как его родители сделали снимок. Но, как признался исполнитель, его не взяли в пионеры с первого раза из-за плохого поведения и только спустя три месяца певец получил долгожданный красный галстук и почётное звание пионера.

Игорь Николаев также поздравил своих подписчиков с Днём Пионерии, который празднуется 19 мая. Певец вспомнил о пионерских кострах, линейках, загородных лагерях, а также строчки из песни «Пионерский галстук»: «Как повяжешь галстук, береги его - он ведь с красным знаменем цвета одного!». Звезда поинтересовался у своих поклонников о том, были ли они пионерами, а если нет, то есть ли у них такое желание.

В комментариях подписчики удивились признанию кумира. Большинство из них рассказали свои истории о том, как их взяли в пионеры, вот только с первого раза.