Копия свадебного платья Меган Маркл оказалась в 511 раз дешевле оригинала

Пока целый мир наблюдал за событиями королевской свадьбы года. Мастерицы из США смогли всего за десять часов полностью повторить образ Меган Маркл, а само платье вышло в 511 раз дешевле оригинала.

Сообщается, что швеи Элизабет Александру и Тесса Ранкин в онлайн-режиме смотрели королевскую свадьбу. Как только мастерицы увидели сказочное платье невесты Меган Маркл, они тут же решили смастерить его точную копию, и даже не стали досматривать церемонию бракосочетания. И если дизайнерское платье Маркл стоило 358 американских долларов, то его копия получилась в 511 раз дешевле и стоит 700 долларов.

Сами швеи признались, что сделали свадебное платье для того, чтобы показать всем девушкам мира, что для того, чтобы быть принцессой, не обязательно тратить большие суммы на платье, а можно его смастерить самостоятельно.