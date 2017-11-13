Криштиану Роналду «взорвал» соцсети семейным снимком с младенцами

Один из самых известных футболистов мира, а также многодетный отец Криштиану Роналду гордится не только своими забитыми голами и многомиллионным состоянием, но и своей семьей. Недавно соцсети «взорвались» от нового семейного фото Роналду с младенцами.

Криштиану Роналду в Instagram показал новое фото со своей семьей практически в полном составе. На снимке футболист вместе с собой запечатлел близнецов Еву и Матео, новорожденную дочь Алану и свою гражданскую супругу модель Джорджину Родригес. Однако на снимке не хватало лишь старшего сына известного футболиста – семилетнего Криштиану Роналду-младшего.

За первый час после публикации фотография Роналду набрала почти два миллиона отметок «Нравится». Напомним, что всего на футболиста «Реал Мадрид» в Instagram подписано 126 млн пользователей Сети.