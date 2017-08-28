Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой «взорвала» Сеть своим танцем

Максим Галкин продолжает очаровывать поклонников своей маленькой дочкой Лизой. Недавно шоумен разместил в Instagram видео с новым танцем девочки, который буквально взорвал соцсеть.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой в очередной раз восхитила поклонников звездного семейства. Девочка без стеснения, красиво и уверенно станцевала новый танец под чувственную композицию. Фолловеры на видео оценили не только хорошую хореографию, но и пластичность Лизы Галкиной.

«Какое же удовольствие смотреть на Вашу красавицу», «Какое же солнышко эта девочка!», «Волшебная девочка!», «Настоящая танцовщица. Превзойдет саму Волочкову», «Невозможно как хороша!!», «Вот пример, когда генетика хорошая плюс родители всесторонне развивают ребенка. Умница, искреннее и от всей души любуюсь», - восторженно заявили интернет-пользователи.