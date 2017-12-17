Анфиса Чехова с сыном на руках рассказала об оргазме

Популярная телеведущая Анфиса Чехова в своем микроблоге опубликовала милое фото с сыном Соломоном. Однако поклонники не поняли, почему с ребёнком на руках знаменитость решила рассказать об оргазме.

Анфиса Чехова в своей рубрике в Instagram «Анфисины мысли» решила рассказать об ощущении счастья и сравнила это с оргазмом. Однако пользователи Сети раскритиковали звезду, поскольку посчитали, что стоило бы подобрать и другое фото, а не с объятьями с ребенком.

«Острое ощущение счастья, как оргазм... оно не может длиться всю Жизнь! Острое ощущение Счастья случается Здесь и Сейчас! И для этого даже напрягаться не надо! Просто оцени этот момент! Не прогляди. Останови улей беспокойных мыслей в твоей голове, уводящий тебя из момента. Момента, когда ты просто счастлив, просто от того, что ты есть», - написала Чехова в Instagram.