Анастасия Волочкова очередным шпагатом возмутила поклонников

Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает провоцировать хейтеров своими шпагатами в Instagram. На этот раз подписчики знаменитости снова раскритиковали Волочкову за стремление публично показывать свою растяжку.

Анастасия Волочкова призвала всех желающих и отдыхающих на Кипре приходить на её мастер-класс. В качестве анонса мероприятия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат, который и возмутил пользователей Сети.

«Что, опять промежность тянет, молодец , жду может когда-нибудь ей надоест?», «Мастер-класс из одного упражнения», «Людей в отеле нет. Кто придет смотреть?», «Я бегло прочитала -«приходите на трассу», «Надоела уже со шпагатами», - прокомментировали пост Волочковой её подписчики в Instagram.