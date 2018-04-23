Кейт Миддлтон сменила каблуки на кроссовки за 90 долларов

Герцогиня Кейт Миддлтон по праву считается настоящей британской иконой стиля. Супруга принца Уильяма может превосходно выглядеть, как в платье на каблукам, так и в спортивном костюме с кроссовками.

Британские журналисты подметили, что Кейт Миддлтон очень верна спортивному стилю в повседневной жизни. Ещё в студенческие времена будущая герцогиня часто ходила в кроссовках, которым теперь на официальных приемах вынуждена «изменять» с туфлями-лодочками. По признаниям самой Кейт Миддлтон, она очень любит свои белые кроссовки от фирмы Superga Cotu.

Журналисты узнали, что стоимость любимых кроссовок Миддлтон составляет почти 90 долларов. Данную обувь герцогиня часто надевает на прогулку с детьми и на различные спортивные мероприятия.