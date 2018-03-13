110-килограммовая модель в купальнике продолжает набирать популярность в Сети

Звезда Sports Illustrated модель Хантер Мак-Гради продолжает набирать большую популярность в Сети. Недавно нестандартная 110-килограммовая манекенщица представила собственную линию купальников, чем вызвала восторг у интернет-пользователей.

В Сети прославилась пышнотелая 25-летняя модель Хантер Мак-Гради, которая совершенно не стыдится своего внушительного веса. Девушка пропагандирует в Сети бодипозитив и призывает всех женщин, не зависимо от роста, веса и национальности, любить себя. На днях Хантер разработала и выпустила коллекцию из десяти купальников для полных женщин.

Рекламировать бикини стала сама 110-килограммовая модель, которая на собственном примере показала, что обладательницам пышного тела не обязательно прятаться под одеждой, а также можно носить раздельные купальники.