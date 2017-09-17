Этот неловкий момент: Певица Рианна поскупилась на собственный наряд

Популярная барбадосская певица Рианна и известная модель Кендалл Дженнер оконфузились из-за одинаковых нарядов. Поклонники заметили, что две знаменитости выбрали одно и то же платье от Givenchy.

На днях певица Рианна посетила звездное мероприятие в Нью-Йорке, где блистала в нестандартном фиолетовом платье от модного дома Givenchy. Модные критики оценили внешний вид Рианны, однако такого же мнения не стали придерживаться пользователи Сети, которые посчитали, что артистка поскупилась на собственный наряд.

Внимательные фолловеры отметили, что ранее точно в таком же платье появилась на обложке модного журнала светская львица и модель Кендалл Дженнер. При сравнении внешнего вида знаменитостей пальму первенства получила сестра Кайли Дженнер.