Алёна Водонаева решила стать видеоблогером и завела канал на YouTube

Ещё одна участница знаменитой телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева решила стать видеоблогером и начинает покорять YouTube. Поклонники посчитали, что блоги Водонаевой могут составить конкуренцию еженедельным роликам Ольги Бузовой.

Алёна Водонаева в личном микроблоге проинформировала, что завела собственный канал на видеохостинге YouTube и отныне будет пробовать свои силы в роли настоящего видеоблогера. Водонаева сообщила, что 90 процентов монтажа сделала сама и пожаловалась на тяжелый труд блогера. В будущем Алёна планирует нанять на работу специального человека, который будет монтировать ролики знаменитости.

Поклонники отметили, что Водонаева хочет конкурировать с Ольгой Бузовой, которая не так давно также стала покорять просторы Интернета. Сообщается, что первый ролик на канале Водонаевой появится уже совсем скоро.