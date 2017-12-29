Екатерина Варнава впервые рассказала о своём необычном увлечении

Известная телеведущая и юмористка Екатерина Варнава впервые рассказала поклонникам о своем необычном увлечении. Об этом знаменитость поведала в своем Instagram.

33-летняя Екатерина Варнава первый раз рассказала поклонникам о своем необычном и дорогостоящем хобби. Дело в том, что знаменитость питает страсть к ювелирным украшениям и может целое состоянии потратить на очередные кольца или серьги, которые пополнят её огромную коллекцию.

Варнава признается, что не может ходить совершенно без украшений. Кроме того, актриса говорит о том, что ей приходится регулярно пополнять свою коллекцию, поскольку не может часто носить одинаковые драгоценности.