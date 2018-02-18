Блогер Лена Миро предсказывает, что ресторан Ольги Бузовой скоро закроется

Популярная в Сети блогер Лена Миро заявила в новой статье, что недавно открытый ресторан певицы и телеведущей Ольги Бузовой совсем скоро закроется. При этом причина будет простая – антисанитария.

Не успела Ольга Бузова громко открыть свой первый на территории Москвы ресторан BuzFOOD, как популярная блогер Лена Миро уже пророчит его скорое закрытие. Журналистка утверждает, что общественное заведение может прекратить свое существование из-за антисанитарии.

Стоит напомнить, что именно по этой причине уже закрыли известную бургерную, который популярный рэпер Тимати открыл в Воронеже. Из-за отсутствия порядка, чистоты и свежих продуктов данную судьбу может повторить и BuzFOOD, утверждает Миро.