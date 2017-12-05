Модель Ирина Шейк испугала поклонников худобой

Популярная мировая модель с русскими корнями Ирина Шейк на днях испугала своих преданных поклонников. Многие не на шутку взволновались, посчитав, что знаменитость сильно похудела.

Недавно Ирину Шейк заметили папарацци, когда модель прогуливалась вместе со своей свекровью Глорией и маленькой дочкой Леей. Для выхода знаменитость выбрала короткий наряд черного цвета, который оголил стройные ноги Шейк. Однако некоторые пользователи Сети стали волноваться, поскольку посчитали, что ноги Ирины выглядят слишком исхудавшими.

Сама Ирина свой вес не комментирует, как и подробности личной жизни. Модель утверждает, что прекрасно себя чувствует и никогда не отказывается от приемов пищи, а также не сидит на различных строгих диетах.