Блогер Лена Миро раскритиковала романтическое шоу «Холостяк»

Популярная блогер Лена Миро в новой статье стала критиковать самое романтическое шоу страны «Холостяк». По версии журналистки, данные программы рассчитаны на людей с небольшим интеллектом, которые верят в правдивость шоу.

По словам Лены Миро, если за шасть сезонов российской версии «Холостяка» не произошла ни одна настоящая свадьба, то стоит задуматься о правдивости шоу. Журналистка утверждает, что подобный проект предназначен только для людей, которые не выделяются выдающимся интеллектом, или для зрителей «Дома-2».

«Действительно, а кто ещё станет смотреть унизительное для женщин реалити, в котором бабы дерутся за мужика? Только в странах, где женщина априори считается тупой самкой, которой за счастье под кого-нибудь лечь», - заявила Лена Миро.