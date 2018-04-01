Павел Воля и Ляйсан Утяшева в Исландии вспомнили, что они россияне

Известный телеведущий и комик Павел Воля совместно со своей супругой Ляйсан Утяшевой пребывают на территории Исландии. Однако в День России знаменитости решили вспомнить, что они россияне, о чем и сообщили в Instagram.

Павел Воля неоднозначно поздравил своих сограждан с праздником - Днем России. Шоумен решил проявить своё чувство юмора и вспомнить, что он все-таки является гражданином России, хотя при этом находится на территории Исландии. «С днем России, россияне. Мы не в России сейчас, но мы россияне. Короче, с праздником нас всех, кто бы где не находился. Ура!», - написал комик в своем Instagram.

Стоит отметить, что вместо райских островов и теплого климата свой отпуск знаменитая российская пара решила провести именно в холодном Рейкьявике.