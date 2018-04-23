Ольга Бузова разрешила Малахову бесплатно питаться в своем ресторане

Не так давно одна из самых популярных звезд России Ольга Бузова открыла свой первый ресторан в Москве. Теперь артистка сообщила, что разрешила Андрею Малахову бесплатно питаться в своем заведении.

Ольга Бузова в сети YouTube опубликовала свой новый еженедельный ролик, в котором рассказала и показала, как проходило официальное открытие её ресторана BuzFood. Кроме того, Бузова показала и основные моменты закрытого празднования, на которое был приглашен и телеведущий Андрей Малахов.

Во время мероприятия Бузова своему другу Малахову подарила специальную карту, по которой ведущий «Прямого эфира» сможет бесплатно питаться в ресторане BuzFood. Подобные карты также достались Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу и Сергею Звереву.