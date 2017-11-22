Звезда «Игры престолов» шокировала своим поведением на концерте Бейонсе

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк посетила концерт своей любимой певицы Бейонсе. Однако знаменитость шокировала поклонников своим поведением в рамках концерта.

Сообщается, что 15 июня Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен, посетила концерт Бейонсе в Манчестере, Англия. Знаменитость появилась в компании своих подруг Фиби Уоллер-Бридж и Лолы Фрирс. Звезда «Игры престолов» не стеснялась выражать свою любовь к певице на Instagram, где она объявила о том, что провела лучшую ночь своей жизни.

Кроме того, Кларк начала фотографироваться с картонным изображением Бейонсе и поднимать его на руки. После чего, Эмилия и вовсе решила забрать себе домой «картонную певицу», чем и шокировала поклонников.