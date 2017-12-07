50-летняя Памела Андерсон восхитила поклонников прекрасной фигурой

50-летняя модель и светская львица Памела Андерсон восхитила поклонников прекрасной фигурой в белоснежном атласном платье, в котором знаменитость появилась в Западном Голливуде. Данным образом Памела напомнила фанатам Мэрилин Монро.

Памела Андерсон выглядела безупречно, когда вышла из ресторана Craig's в Западном Голливуде. Папарацци сфотографировали знаменитость, которая была в прекрасном настроении. Для выхода в свет Памела выбрала длинное белое платье, которое идеально подчеркнуло зону декольте и талию модели.

Также пользователи Сети похвалили знаменитость за модный нюдовый макияж и отсутствие большого количества косметики. Напомним, что Памела Андерсон является матерью двух взрослых сыновей.