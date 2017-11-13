Возлюбленную Криштиану Роналду подозревают во второй беременности

Поклонники Криштиану Роналду внимательно следят не только за жизнью своего кумира, но и за его родными и близкими людьми. Недавно фанаты стали поздравлять футболиста, так как посчитали, что его возлюбленная беременна во второй раз.

На днях Джорджина Родригес оставила на нянь четверых детей и появилась на модном мероприятии. Гости светского вечера и поклонники невооружённым глазом заметили заметно округлившейся животик модели. Девушку стали поздравлять со второй беременностью, а Роналду с очередным малышом в его семье.

Если слухи подтвердятся, то пара будет уже воспитывать пятерых детей, а именно троих детей Роналду и двоих совместных детей с Джорджиной. Напомним, что футболист всегда говорил, что мечтает о большое семье.