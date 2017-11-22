Анджелина Джоли считает, что её методы воспитания лучше, чем у Брэда Питта

Известная актриса Анджелина Джоли продолжает унижать своего бывшего мужа Брэда Питта и добиваться у суда назначить единоличную опеку над детьми. Недавно Джоли заявила, что считает свои методы воспитания намного лучше, чем у её бывшего супруга.

Анджелина Джоли в ярости после того, как суд заставил актрису разрешить детям видеться со своим отцом Брэдом Питтом. Инсайдеры сообщают, что Джоли не планирует с этим мириться и будет бороться до последнего, чтобы дети жили только с ней и не общались со своим отцом. Актриса решила объяснить, почему она считает, что ее навыки воспитания лучше, чем у Питта.

По мнению Анджелины, она как мать лучше понимает желания и потребности своих детей, а также может принимать правильные решения за них. Актриса не считает экс-супруга примерным отцом и критикует его классические методы воспитания.