Анфиса Чехова в купальнике похвасталась плоским животом

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова на днях приняла участие в новой фотосессии на побережье океана. Знаменитость поразила фанатов своим плоским животом и прекрасным внешним видом в купальнике.

Анфиса Чехова обновила свой микроблог в Instagram, где похвасталась новыми кадрами в купальнике. Пользователи Сети были буквально очарованы Анфисой, которая после похудения не перестает хвастаться подтянутой фигурой и плоским животом.

«Ну нельзя быть на свете красивой такой!», «Анфиса, какие чудесные фото», «Очень красивые фото», «Шикарные фотографии!», «Прекрасная женщина -прекрасна во всём!», «Анфиса, в этом весе Вы великолепны!», «Супер фотографии! Купальник огонь!», «Просто древнегреческая богиня любви», - прокомментировали фото поклонники телеведущей.