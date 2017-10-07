Известную пышнотелую модель раскритиковали за стремительное похудение

Известная пышнотелая модель из США Джордин Вудс подверглась критике со стороны поклонников, которые обвинили девушку в том, что она начала стремительно худеть. Вудс заявила, что травля против неё продолжается уже несколько месяцев.

20-летняя Джордин Вудс прославилась благодаря своим пышным формам, которые в современном мире пользуются популярностью. Подруга Кайли Дженнер и Ким Кардашьян была успешной полной моделью до тех пор, пока не начала худеть. Пользователи Сети обозлились на девушку за то, что она перестала нести в массы красоту настоящего женского тела, а стала похожей на дистрофичных моделей, которые пропагандируют нездоровую худобу.

Джордин Вудс не согласилась с поклонниками и заявила, что имеет право делать со своим телом все, что хочет. Модель также утверждает, что не боится потерять работу, так как сможет заработать на жизнь и другими способами.