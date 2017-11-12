Молодая жена внука Аллы Пугачёвой кардинально изменила внешность

Молодая жена внука Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова решилась на кардинальные изменения во внешности. На днях девушка продемонстрировала, что больше не является эффектной блондинкой.

Алёна Краснова с юных лет работает моделью, а потому не может длительное время жить без перемен во внешности. Сейчас Алёна решила избавиться от своих блондинистых локонов в пользу рыжеволосой шевелюры. В своем Instagram супруга Никиты Преснякова показала, что это не парик и теперь она будет ходить с рыжим цветом волос.

Пользователи Сети раскритиковали решение девушки и посоветовали Алёне вернуться к прежнему цвету волос. Многие поклонники посчитали, что со светлыми волосами Краснова выглядит более нежнее и женственней.