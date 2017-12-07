«Руки стали километровые»: Ольгу Бузову высмеяли за неудачный фотошоп

Популярная певица и завидная холостячка Ольга Бузова продолжает публиковать в Instagram фотографии в купальнике. Однако на этот раз девушку не стали хвалить за фигуру, а высмеяли за неудачный фотошоп.

Ольга Бузова, как и многие отечественные знаменитости, грешит тем, что чрезмерно увлекается фотоопом, и неестественно корректирует себе внешность. На этот раз проделки Бузовой не стали незаметными, так как кисти и руки знаменитости неестественно удлинились.

В комментариях поклонники высмеяли Ольгу Бузову за «километровые руки» и посоветовали девушке больше не портить свои фотографии, а просто нанять специалиста, который будет умело корректировать её внешность на снимках.