Сестра Ольги Бузовой очаровала поклонников стройными ногами

Родная сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна не отстает от своей популярной родственницы. Недавно молодая девушка очаровала поклонников своими стройными ногами.

Анна Бузова является не только успешной собственницей бренда модной бижутерии, но и начинающим фитнес-тренером. Девушка активно занимается спортом и даже проводит марафоны по похудению для всех желающих россиян. Недавно Бузова-младшая опубликовала новое фото в Instagram, которым восхитила интернет-пользователей.

Бузова продемонстрировала модных голубой костюм, а поклонники оценили стройные ноги девушки. В комментариях фанаты стали утверждать, что по внешним данным Анна значительно превосходит свою сестру Ольгу.