СМИ: Брэд Питт отпраздновал победу над Анджелиной Джоли в компании бывшей жены

Американские таблоиды проинформировали, что Брэд Питт решил отпраздновать свою победу над Анджелиной Джоли, когда суд США разрешил актеру больше видеться с детьми. На шумной вечеринке присутствовали близкие друзья Питта, а также его бывшая супруга.

На днях американский суд позволил Брэду Питту больше времени проводить со своими детьми, что очень разгневало Анджелину Джоли. Решение судьи Питт принял за личную победу над Джоли, которая ранее добивалась лишить родительских прав своего бывшего супруга.

Сообщается, что в честь такого события Питт решил устроить шумную вечеринку в компании близких друзей, среди которых был Джордж Клуни и экс-супруга Брэда Дженнифер Энистон. Напомним, что по слухам Питт и Энистон снова возобновили свои романтические отношения.