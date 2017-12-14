Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить серьезные отношения

Американские СМИ проинформировали, что голливудский актер Брэд Питт на данный момент не хочет заводить серьезные отношения и искать себе постоянную спутницу жизни. Инсайдеры утверждают, что актер сейчас сосредоточен исключительно на своей семье и работе.

Стало известно, что 54-летний Брэд Питт не стремиться заводить новые серьезные отношения, несмотря на то, что СМИ приписывают актеру роман с архитектором Нэри Оксман. Близкие друзья Питта утверждают, что сейчас Брэд наслаждается свободой и занят исключительно работой над новыми кинопроектами. В остальное время Питт предпочитает видеться со своими детьми.

Друзья актера заявили, что Питт совершенно не грустит и находится в прекрасном расположении духа. Теперь, после развода, актер стал больше время проводить со своими друзьями, в том числе и Джорджем Клуни.