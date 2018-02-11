Светлана Лобода очаровала фанатов новым пляжным фото

Популярная певица и мать двоих детей Светлана Лобода очаровала фанатов в Instagram новой пляжной фотографией. Пользователи Сети оценили прекрасный внешний вид артистки, которая только недавно родила.

Светлана Лобода на своей официальной страничке в соцсети Instagram обновила профиль и выложила необычное пляжное фото. На снимке знаменитость позирует сидя на пляжном кресле-шезлонге, закутанная в теплую белую кофту.

Под фото Лобода интригующе подписала, что поклонники скоро увидят нечто удивительное в её исполнении. В комментариях подписчики стали утверждать, что Светлана находится вовсе не на отдыхе, а на съемках очередного клипа.