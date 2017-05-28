Ольга Бузова обнародовала свой телефонный звонок Киркорову

Популярная певица и главная холостячка страны Ольга Бузова публично обнародовала личный телефонный звонок королю российской эстрады Филиппу Киркорову.

В своем новом блоге на видеохостинге YouTube знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова показала, о чем говорит с Киркоровым. Разговор начался с того, что король поп-музыки России сделал Бузовой комплименты о красоте артистки. После этого Ольга заявила, что чувствует с Филиппом необъяснимую связь.

В комментариях под видео поклонники посчитали, что Бузова во время звонка вела себя очень наигранно и демонстративно на камеру стала заигрывать с Киркоровым. При этом фанаты заявили, что Ольга поступила некрасиво, поскольку не сказала Филиппу, что записывает разговор.