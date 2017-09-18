Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ужаснула фигурой в купальнике

Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли в купальнике ужаснула поклонников своей фигурой. Пользователи Сети стали утверждать, что актриса перестала за собой следить.

Кира Найтли на данный момент пребывает на отдыхе в Италии, где загорает и принимает грязевые маски. Однако недавние снимки актрисы просто возмутили поклонников, которые не могли поверить, что на фото именно Найтли. За последние годы актриса прибавила в лишнем весе, из-за чего заметно округлились бедра и появился целлюлит.

«Ужас какой. Это не фигура, это беда», «Это она??? Страшные фото», «Ничего себе, как изменилась», «А груди, как не было, так и нет», «Поправилась немного», «Кто?-Кто? Её не узнать, вообще! Это подлог! А, где вся эта французская худоба и изысканная стать?!», - прокомментировали снимки актрисы пользователи Сети.