Сестра Ольги Бузовой рассказала о своей новой любви

Родная сестра Ольги Бузовой Анна рассказала поклонникам в соцсети о своей неожиданной новой любви. Стоит отметить, что увлечение девушки удивило интернет-пользователей.

Анна Бузова на отдыхе в Таиланде предпочитает активно проводить время, а не лежать на пляже. Недавно в своем микроблоге девушка рассказала, что влюбилась в экстремальный парк, который расположен в настоящих джунглях. Бузова вместе со своим возлюбленным передвигалась по канатной дорожке, которая расположена на высоте 30-40 метров.

«Вчера впервые в жизни побывали в сумасшедшем месте! Экстремальный парк в джунглях - это отныне ещё одна моя любовь. Непередаваемые эмоции, адреналин. Страшно, тяжело, но в то же время обалденно», - написала в посту Бузова-младшая.