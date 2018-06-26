Дженнифер Энистон может лишиться карьеры из-за Анджелины Джоли

Американские источники проинформировали, что актриса Дженнифер Энистон беспокоится о том, что может лишиться своей карьеры из-за конфликта с Анджелиной Джоли. Сообщается, что две знаменитости не могут поделить Брэда Питта.

Инсайдеры, которые тесно общаются с Дженнифер Энистон, проинформировали, что актриса может остаться совсем без работы из-за влияния голливудской звезды Анджелины Джоли. Стало известно, Джоли не понравилось то, что Энистон может возобновить свои романтические отношения с её бывшем мужем.

Именно по этой причине Анджелина говорит всем режиссерам, чтобы они не приглашали на съемки звезду сериала «Друзья». Также Джоли опасается, что Питт может познакомить Дженнифер со своими детьми, а потому всеми методами старается ограничить общение пары.