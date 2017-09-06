Младшая дочь Ким Кардашьян произвела фурор в Сети

Младшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, которая родилась при помощи суррогатной матери, произвела настоящий фурор в Сети. Недавно звездная мать разместила в Сети фото, на котором показала подросшего ребенка.

Пользователи Сети пришли в восторг от пятимесячной дочери Ким Кардашьян Чикаго. В своем Instagram-профиле знаменитость показала фолловерам, какой артистичной девочкой растет маленькая Чикаго. Стоит отметить, что ребенок совсем не боится камеры и даже начинает понемногу позировать.

Поклонники заявили, что маленькая Чикаго является копией матери и вырастет настоящей сердцеедкой. Также пользователи Сети попросили Ким чаще делиться снимками своих детей.