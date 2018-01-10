В Нью-Йорке сдается номер, в котором жила Мэрилин Монро с мужем

В одном из лучших отелей Нью-Йорка Lexington Hotel сдается номер, в котором ранее длительное время жила звезда Голливуда Мэрилин Монро со своим вторым мужем Джо Ди Маджо. Об этом передают американские СМИ.

В потрясающем нью-йоркском гостиничном номере, где знаменитая актриса Мэрилин Монро жила со своим мужем-бейсболистом Джо Ди Маджо, теперь могут жить все желающие и поклонники киноактрисы. Сообщается, что стоимость проживания в легендарном номере теперь составляет 1200 долларов за ночь.

Гостиничный номер был отремонтирован и теперь в нем присутствуют предметы, которыми при жизни пользовалась сама Мэрилин. В люксе есть бейсбольная бита Ди Маджо, зонтик и сумочки Монро из её любимого магазина Bloomingdales.