«Снова беременна?»: Поклонники заметили изменившуюся фигуру Ольги Рапунцель

Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель не успела уйти в декретный отпуск, как поклонники снова заподозрили длинноволосую девушку в беременности. Многие заметили, что у Ольги немного округлилась фигура.

Ольга Рапунцель обновила свой микроблог в Instagram, где похвасталась новым платьем и макияжем. Однако пользователи Сети не стали обращать внимание на косметику, а начали внимательно присматриваться к фигуре девушки. Многим показалось, что у Рапунцель присутствует округленный животик и что девушка снова находится в положении.

Сама Ольга Рапунцель никак не прокомментировала данные слухи. Напомним, что три месяца назад у звезды телестройки родилась дочь.