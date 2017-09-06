Взгляд свыше: Эксперт предположил, почему «Звёздные войны» снимают с точки зрения землян

Одна из самых кассовых франшиз «Звёздные войны» - путешествие в мир с другими правилами, но с людьми, стоящими у руля. Эксперты считают, что снимать всё стоило от другого «лица».

Поскольку «Звёздные войны» стали своего рода субкультурой, сомневаться в их гениальности не приходится. С первых частей в фильмах поднимались темы войны, расизма, сексизма, классовой раздробленности и прав человека, религии, развивающихся технологий и многие другие, но обсуждение этих тем можно наблюдать в массе других фильмов.

Кино-эксперты полагают, что успешной франшизу сделал сюжет взаимоотношений землян и представителей иных цивилизаций. Люди повелевают пришельцами, не погружая зрителя в особенности чужого «быта», ограничивая сознание превосходством человеческой расы. Специалисты уверяют, если бы сценарий доверили писать инопланетянам, они бы рассказали о другом.

Представители других миров изобразили бы в «Звёздном пути» человеческую глупость, беспринципность, наглость. Земляне бы стали целью заговоров пришельцев, и дружбы между ними никогда не существовало бы. Буквально, земляне были бы единственным злом во Вселенной, с которым и боролись инопланетяне. Именно потому, считают эксперты, Голливуд не возьмёт в свои руки разрушение культа «Стартрека», а, возможно, продолжит подпитывать иллюзии зрителей.