В Сети появилось редкое фото Жанны Фриске на день её рождения

Популярная певица и подруга покойной Жанны Фриске Ольга Орлова поделилась в Сети с поклонниками архивным снимком артистки. На фото поклонники с трудом узнали молодую Жанну.

Ольга Орлова в своем личном микроблоге почтила светлую память подруги Жанны Фриске в её день рождения. На фотографии обе знаменитости находятся в черных нарядах и с выразительным макияжем. Под архивным снимком Орлова написала: «День рождения – грустный праздник». Поклонники Фриске, а также другие интернет-пользователи с грустью в комментариях вспоминают Жанну.

«Так тоскливо! И очень трогательно!!! Почему такие люди уходят?», «С днём рождения! Любим и Помним. Наша Звездочка», «Она была потрясающей», «С днем рождения нашу любимую. Земля пухом. Любим. Помним», «Да уж, жаль... не верится до сих пор», - написали в комментариях поклонники Жанны Фриске.