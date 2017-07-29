Сергей Жуков поздравил подписчиков с Днем семьи, любви и верности

Сергей Жуков выложил фотографию, по которой видно, что праздник не обошел его стороной. Подписчики оценили «суперсемейку».

На своей странице в Instagram Сергей Жуков выложил фотографию своей семьи. На фото видно, что он вместе с женой и тремя детьми стоит на веранде на фоне сада. Поклонники сразу отметили, что у Жукова очень красивая семья, и старшие дети очень похожи на маму, тогда как младший, которого певец держит на руках, – вылитый отец. «Все из ларца - одинаковы с лица», - подписчики также заметили, что для фотосессии Жуковы выбрали практически идентичные наряды.

Жуков не просто так выложил семейное фото, он поздравил своих подписчиков с праздником, Днем семьи, любви и верности. Фанаты поблагодарили за поздравления и высказали теплые слова в ответ. Многие желали счастья и семейного благополучия.