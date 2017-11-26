Кристина Орбакайте затмила невесту на свадьбе Эмина Агаларова

Старшая дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте на свадьбе Эмина Агаларова появилась в образе настоящей принцессы в золотом платье. Поклонники посчитали, что певица в разы превзошла саму невесту.

Пользователи Сети были очарованы Кристиной Орбакайте, которая стала настоящим украшением свадьбы артиста Эмина Агаларова и его невесты из Саранска. Поклонники посчитали, что своим сказочным образом Орбакайте просто затмила свадебное платье девушки.

«Шикарное платье! Шикарная Кристина!», «Куколка, что сказать! Гораздо красивее невесты», «Круче невесты!», «Кристиночка, красавица такая, настоящая принцесса....обожаю!», «Какая вы красавица, глаз не отвести», «Кристина, как всегда - на высоте!», «Богиня красоты и благородства, чувствуется, что счастлива в жизни», - прокомментировали фото поклонники.