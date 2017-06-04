Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с 50-летием

Популярная российская певица Анжелика Варум в социальной сети одной из первых поспешила поздравить Леонида Агутина с днем рождения. Сегодня известному музыканту исполняется ровно 50 лет.

Анжелика Варум на своей страничке в Instagram оставила трогательных пост, который посвятила своему любимому мужу Леониду Агутину, которому исполняется 50 лет. Поклонники были тронуты сообщением от певицы и присоединились к теплым словам поздравления.

«Сегодня я поздравляю музыканта, артиста, композитора и поэта Леонида Агутина с юбилеем! Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики ещё на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца!», - написала в микроблоге Варум.