Кайли Дженнер вызвала восторг у поклонников новым «горячим» фото в Сети

Пока бойфренд Кайли Дженнер пребывает на Гавайях и работает над записью своего нового музыкального альбома, знаменитая девушка развлекается в одиночестве и публикует в Сеть «горячие» снимки.

20-летняя Кайли Дженнер в отсутствии возлюбленного Трэвиса Скотта спокойно оставляет маленькую дочь на многочисленных нянь и часто появляется на светских мероприятиях и тусовках. Многие поклонники уже успели упрекнуть девушку в том, чтобы Кайли больше времени уделяла своей пятимесячной дочери.

Теперь Дженнер решила разместить в Сети пикантное фото и, чтобы возлюбленный не обвинял её в подобных кадрах в соцсети, подписала, что снимок предназначен именно для него. Поклонники посчитали, что Кайли не стоило бы таким образом дразнить интернет-пользователей.