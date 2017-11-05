Певица Бейонсе в мини-шортах ужаснула поклонников целлюлитом

После большого концерта во Франции певица Бейонсе вместе со своим супругом отправилась на небольшой отдых в курортный город Ницца. Для повседневного наряда знаменитость выбрала черную футболку и ультракороткие рванные джинсовые шорты, которые не понравились поклонникам.

Пользователи Сети стали обвинять Бейонсе от отсутствии вкуса и стиля, поскольку певица не стала скрывать полные бедра. Хейтеры сразу же стали критиковать фигуру знаменитости и указывать на недостатки Бейонсе, а также целлюлит на ногах. При этом стоит напомнить, что поп-певица является счастливой матерью троих детей.

«Это Бейонсе?? Не похожа совсем», «То, что она знаменитость не отменяет того факта, что она толстая!», «А целлюлит свой зачем показывать?», «Шорты ну явно не по размеру подобрала», «Ого, какие ноги здоровые», «Целлюлит это не очень красиво, плюс ещё складки на коленях. Есть над чем работать», - прокомментировали снимок пользователи Сети.