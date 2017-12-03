Певица Лолита Милявская в Instagram показала себя без макияжа и фотошопа

Популярная российская эстрадная певица Лолита Милявская проинформировала поклонников, что порадует своим присутствием гостей фестиваля Лаймы Вайкуле. Пользователи Сети призвали артистку привести себя в порядок перед мероприятием.

Лолита Милявская в Instagram опубликовала новое видео, где перед подписчиками предстала совершенно без макияжа и прически. И если одни фанаты посчитали, что певица на свои 54 года выглядит прекрасно, то другие были шокированы увидеть настоящее лицо Лолиты без макияжа и фотошопа.

В комментариях фолловеры призвали певицу сделать прическу и макияж, а в лохматом виде и без косметики вообще не показываться на публике. Сама Лолита не стала отвечать на мнение хейтеров.