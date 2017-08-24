Следом за Пугачёвой: Лайму Вайкуле хейтеры раскритиковали за старость

Российский шоумен Александр Ревва посетил фестиваль «Рандеву», где встретился со многими отечественными знаменитостями, среди которых была и Лайма Вайкуле. Артист сделал совместный кадр с певицей, который не оценили хейтеры.

Интернет-пользователи на свежем снимке с фестиваля «Рандеву» совершенно не узнали Лайму Вайкуле на фото с Александром Реввой. Недоброжелатели были шокированы тем, как изменилась певица, и стали упрекать Вайкуле за морщины на лице. Напомним, что недавно хейтеры раскритиковали за старость Примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву.

«Если бы он не подписал, никогда бы не угадала, что это Лайма. Уже старой бабушкой стала», «Ужас просто, какая стала», «Ух, как она изменилась ... на себя совсем не похожа», «Она не похожа на себя, потому что прическа, как у Тимошенко, плюс ещё и возраст», «Эх... время не щадит никого и даже великих артистов», - прокомментировали снимок пользователи Сети.