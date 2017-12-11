Comic-Con: «Вселенная Стивена» станет полноценным фильмом

Мультсериал «Вселенная Стивена» стал необычайно популярным во всём мире, а его последний пятый сезон был полон сюрпризов. Хотя самый главный авторы приберегли для конференции Comic-Con в Сан-Диего.

На конференцию субботним утром прибыли авторская группа и актёрский состав, озвучивший героев. Поклонникам, которые давно ждали глобальных новостей о любимом сериале, они подготовили презент – тизер нового сезона, который обещает стать фильмом.

Тизер содержал красный вертящийся бриллиант в форме сердца, в котором появлялись образы одних из главных героев – Стивена, Аметиста, Жемчуга и Граната, - а также силуэт неизвестного злодея. Известно, что картина появится скоро на Cartoon Network. На этом делиться секретами авторы «Вселенной Стивена» перестали, предложив дождаться даты выхода фильма на экраны.