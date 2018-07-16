Кайли Дженнер показала фигуру в миниатюрном платье

Светская львица и молодая мать Кайли Дженнер прибыла в Париж, чтобы поддержать своего бойфренда Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале. На мероприятии девушка появилась в миниатюрном платье, чем и вызвала восторг у публики.

20-летняя Кайли Дженнер продолжает доказывать всем женщинам, что быстро восстановить фигуру после рождения ребенка можно. Благодаря специальным упреждениям на дыхание и правильному сбалансированному питанию Дженнер уже может позволить себе надевать короткие платья, что девушка и сделала недавно в Париже.

Поклонники похвалили Кайли за превосходную женственную фигуру, а также оценили камуфляжное платье от модного дома Christian Dior. Позже на музыкальном фестивале к девушке присоединились и её сестры Хлои и Кортни.