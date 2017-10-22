Эвелина Блёданс восхитила поклонников своей фигурой в купальнике

Популярная российская телеведущая и актриса Эвелина Блёданс вызвала восторг в Сети своей последней фотосессией. Знаменитость доказала, что даже в 49 лет можно иметь внешность настоящей супермодели.

Разведенная Эвелина Блёданс продолжает наслаждаться свободной от отношений жизнью, а потому телеведущая все чаще стала публиковать в соцсети снимки в нижнем белье и купальнике. Недавно актриса показала результаты новой роскошной фотосессии, где позировала на яхте в черном купальнике.

Пользователи Сети были поражены и восхищены прекрасной внешностью Эвелины, о чем и стали писать в комментариях: «Эвелина, какая Вы красивая!», «Очень красивая», «Ого, ничего себе! Вы просто супер», «Фигура обалденная», «Просто потрясающая женщина. Кайф смотреть!».