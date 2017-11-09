«Поцелованные солнцем»: Юлия Савичева призвала не стыдиться веснушек

Поклонники полюбили Юлию Савичеву не только за превосходные вокальные данные, но и за миловидную натуральную внешность. Сама певица призывает людей приниматься себя такими, какими их сделала природа, тогда и другие смогут увидеть не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.

Недавно в Instagram Юлия Савичева крупным планом показала свое лицо, на котором красуются множество веснушек. Певица сообщила, что очень гордится своей особенностью, которая отличает её от многих других артистов. Именно по этой причине Савичева призывает и других людей не выводить веснушки.

«Никогда не стеснялась своих веснушек. Хочу даже, чтобы Ане передалось немного конопатости от меня. Когда зима и солнца мало, они прячутся, а весной начинают проявляться. Про летний сезон вообще молчу, сами видите что происходит. Призываю всех, у кого есть веснушки, не стесняться, не выводить их и не прятать, а гордиться тем, что дала природа! Это часть вашей индивидуальности и это красиво!», - написала в своем Instagram Юлия Савичева.